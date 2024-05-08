Взрывы повредили критическую инфраструктуру в Запорожье | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 09:16 Взрывы повредили критическую инфраструктуру в Запорожье Глава ОВА Федоров: в Запорожье взрывами повреждена критическая инфраструктура

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Объекты критической и энергетической инфраструктуры повреждены взрывами в Запорожье. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

«Были поражены объекты критической и энергоинфраструктуры. Есть разрушения», — отметил украинский чиновник.

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Украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрывах в Запорожье, в Запорожской области объявляли воздушную тревогу. Издание «Зеркало недели» писало, что после взрывов в некоторых районах города начались перебои электроснабжения, прекратилась подача воды.

Российские военнослужащие наносят точечные удары по объектам на территории Украины, которые используют ВСУ. В ночь на среду, 8 мая, сигнал тревоги также звучал в Херсонской области. Об опасности с воздуха также предупреждали жителей Житомирской и Одесской областей.