Взрывы прогремели в Киеве

В Киеве раздались мощные взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское агентство УНИАН.

«Сообщается о звуках взрывов в Киеве и Одесской области из-за атаки „шахедов“. [Мэр Виталий] Кличко написал о работе ПВО», — уточнило агентство.

Градоначальник призвал киевлян спуститься в укрытия.

Телеканал «Общественное» сообщил, что в Киевской области задействовали силы противовоздушной обороны. В регионе заметили ударные беспилотники.

Другие украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Броварах Киевской области, в Одессе и Одесской области.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве и 12 областях страны.

Ранее в Министерстве энергетики Украины сообщили, что в Ивано-Франковской области получил повреждения объект промышленной инфраструктуры, но не уточнили, какой именно.