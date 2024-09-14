Серия взрывов прогремела в Одессе

«В Одессе слышны взрывы», — заявили корреспонденты издания с места событий.

Спустя время мэр Одессы Геннадий Труханов в своем Telegram-канале подтвердил информацию о взрывах. Он призвал жителей оставаться в укрытиях. Пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщила, что в Одессе и Черноморске засекли ударные беспилотники, сработала система ПВО.

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 00:57 вслед за Харьковской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Черкасской, Винницкой и другими областями в центре и на востоке. Издание «Страна.ua» рассказало о сильных взрывах в Покровске на подконтрольной Украине части ДНР.