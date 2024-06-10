Взрывотехники обезвредили два ударных дрона «Баба-яга» в ДНР

Дроны Вооруженных сил Украины ликвидировали на западе Донецка и юге ДНР. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ, сообщил сайт «Аргументы и факты».
«Подавлены два коптера типа „Баба-яга“, в том числе один под управлением системы Starlink», — передали в ведомстве.
Работы проводили взрывотехники спецслужбы. Дроны несли управляемые противотанковые авиационные бомбы.
Украинские военные регулярно пытаются ударить по регионам России. Ранее российские системы ПВО отразили массированную атаку в Краснодарском крае: обезвредили 29 беспилотников и пять противокорабельных ракет «Нептун». До этого американские ракеты ATACMS засекли над акваторией Азовского моря. Под ежедневными обстрелами находятся села, поселки и города.
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