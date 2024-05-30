Ночью военные уничтожили выпущенные по территории России оперативно-тактические ракеты ATACMS, беспилотники и безэкипажные катера. Об этом сообщило Минобороны .

«Дежурными средствами ПВО восемь оперативно-тактических ракет уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова», — заявила пресс-служба.

На пути к Крыму обезвредили два безэкипажных катера. Минобороны возложило ответственность за попытки нападений на киевский режим. По его информации, противник намеревался устроить террористические атаки на российские объекты.

Ракеты ATACMS украинские войска получили от США. Издание Foreign Affairs заявило, что российские военные способны глушить их систему наведения. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон прогнозировал, что ВСУ перестанут использовать эти комплексы.