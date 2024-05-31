Кубань атаковали противокорабельными ракетами «Нептун»

Массированную атаку отразили в Краснодарском крае. Силы ПВО обезвредили 29 беспилотников и пять противокорабельных ракет «Нептун», сообщило Минобороны России .

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением противокорабельных ракет „Нептун“ и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявила пресс-служба.

В Краснодарском крае дежурными средствами ПВО перехватили и уничтожили 29 БПЛА и пять ракет. В Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях сбили по одному дрону.

Власти Кубани сообщали об атаке БПЛА по Новороссийску и Темрюкскому району. В регионе объявляли воздушную тревогу. На нефтебазе произошел пожар, загорелись железнодорожные цистерны с мазутом. К утру огонь полностью потушили. Пострадали два человека.