Погибшим при взрыве в Севастополе оказался военнослужащий

Погибшим при подрыве автомобиля в Севастополе оказался военнослужащий. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, сообщение о взрыве на улице Тараса Шевченко поступило в экстренные службы в 09:53 утра. Уже через шесть минут на место прибыли спасатели, но помочь пострадавшему было уже невозможно.

Губернатор не исключил, что взрыв стал результатом диверсии, и призвал горожан быть бдительными.

По данным Telegram-канала Mash, бомбу закрепили на днище под водительским сиденьем, и при взрыве мужчине, находившемуся за рулем, оторвало обе ноги. Личность погибшего еще предстоит установить.