Взрыв в Киеве привел к перебоям с электричеством

Звуки взрыва услышали в Киеве перед тем, как сработали сирены воздушной тревоги. После этого в столице Украины зафиксировали перебои с подачей электричества, сообщило местное издание «Инсайдер» в Telegram-канале.

«В Киеве взрыв прогремел до тревоги. У жителей наблюдаются перебои со светом и водой: есть скачки напряжения», — отметили в публикации.

Региональная военная администрация сообщала о взрывах в Киевской области. Также в шести областях страны действовала воздушная тревога.

На прошлой неделе на Украине наблюдались экстренные отключения света. Проблемы с электроэнергией произошли в Киеве и Львовской области.