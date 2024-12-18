Взрыв в Киеве привел к перебоям с электричеством

Звуки взрыва услышали в Киеве перед тем, как сработали сирены воздушной тревоги. После этого в столице Украины зафиксировали перебои с подачей электричества, сообщило местное издание «Инсайдер» в Telegram-канале.
«В Киеве взрыв прогремел до тревоги. У жителей наблюдаются перебои со светом и водой: есть скачки напряжения», — отметили в публикации.
Региональная военная администрация сообщала о взрывах в Киевской области. Также в шести областях страны действовала воздушная тревога.
На прошлой неделе на Украине наблюдались экстренные отключения света. Проблемы с электроэнергией произошли в Киеве и Львовской области.
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