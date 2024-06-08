В Николаеве прогремел сильный взрыв

Фото: РИА «Новости»

В Николаеве раздался сильный взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу включили в Харьковской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Ранее несколько взрывов прогремело в Хмельницкой области Украины. Местные Telegram-каналы писали, что крылатые ракеты следуют на или через Тернополь. Они пересекли воздушное пространство Львовской области. Еще одна группа покинула Винницкую и взяла курс на Хмельницкую область.

Также сильный взрыв слышали в Херсоне. Это произошло после детонации боекомплекта ВСУ во время прилета.

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