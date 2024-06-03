Взрыв произошел в Харьковской области

«Общественное»: в Харьковской области произошел взрыв

Фото: Unsplash

Взрыв произошел в Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное».

По данным журналистов, громкие звуки услышали рядом с Харьковом. Других подробностей не раскрыли. Также в регионе объявили воздушную тревогу.

В ночь на 2 июня ракетную опасность объявляли в восьми украинских регионах. Исходя из данных официального ресурса по оповещению населения, сирены звучали в Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Полтавской, Кировоградской и Винницкой и Черкасской областях.

Также в ночь на 30 мая в Днепропетровске прозвучало два взрыва. Там тоже объявили воздушную тревогу. Сирена гудела еще в шести украинских областях.

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