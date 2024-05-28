Взрыв прогремел в Одессе у порта

Подпольщик Лебедев: в Одессе произошел взрыв на фоне воздушной тревоги

Во время работы воздушной тревоги в Одессе произошел взрыв. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В 16:22, сразу после объявления тревоги, очень сильно бахнуло», — сказал он.

Из-за низкой облачности перед дождем не видно, куда упал снаряд. Вероятно, удар пришелся по территории порта в районе Пересыпи. К возможному месту происшествия выехали машины скорой.

«У бандеровцев истерика: или кого-то, или что-то интересное накрыли. Будем выяснять», — добавил Лебедев.

Ранее несколько взрывов прогремело в Луганске. Удары слышали во всех частях города. Очевидцы в социальных сетях написали о возгораниях. Накануне армия России ударила по Снигиревке в Херсонской области. Взрывной волной накрыло группу охотников на дроны и их спецоборудование.