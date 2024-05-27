Несколько взрывов прогремело в Луганске

В Луганске прогремело несколько взрывов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По информации агентства, взрывы произошли около 21:05, их слышали во всех частях города. Очевидцы в социальных сетях написали о возгораниях, однако информации о местах пожаров нет.

«Украинские националисты нанесли очередной ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами. В результате атаки началось возгорание», — написал в Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он отметил, что первоочередная задача — обеспечить безопасность мирных жителей.

В прифронтовых районах ЛНР обнаружили минимум три захоронения мирных жителей, погибших от атак ВСУ. Останки извлекут и идентифицируют.