Несколько взрывов прогремело в Луганске

Глава ЛНР Пасечник: ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску

Фото: РИА «Новости»

В Луганске прогремело несколько взрывов. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации агентства, взрывы произошли около 21:05, их слышали во всех частях города. Очевидцы в социальных сетях написали о возгораниях, однако информации о местах пожаров нет.

«Украинские националисты нанесли очередной ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами. В результате атаки началось возгорание», — написал в Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он отметил, что первоочередная задача — обеспечить безопасность мирных жителей.

В прифронтовых районах ЛНР обнаружили минимум три захоронения мирных жителей, погибших от атак ВСУ. Останки извлекут и идентифицируют.

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