Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву Запорожье

Взрывы прогремели в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о звуках взрывов в Запорожье», — говорится в сообщении.

Другие украинские СМИ сообщили, что в воздухе заметили около 10 ударных беспилотников, часть из которых движется в сторону Кривого Рога. Кроме того, Воздушные силы Украины предупредили об угрозе «Шахедов».

Также по информации «Украина.ру», в Черное море вышел российский подводный ракетоносец, который дал суммарный залп до четырех «Калибров».

Ранее на Украине призвали главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и других генералов к ответу за большие потери украинских боевиков в Крынках в Херсонской области. По мнению экс-советника Леонида Кучмы Олега Соскина, их сознательно массово отправили на верную смерть.