Взрыв прогремел в Одессе

В Одессе раздался звук взрыва. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Подробностей о взрыве журналисты не привели. В регионе также прозвучали сирены. Отбой воздушной тревоги объявили примерно в 10:55 по московскому времени.

Утром взрыв также прогремел в районе аэропорта «Ровно», где производят БПЛА. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что с западной стороны города находится украинская военная часть. По его словам, в Ровно зафиксировали три взрыва.

Ранее ВСУ попытались устроить массовую атаку беспилотниками на Астраханскую область. Российские средства ПВО сбили в регионе порядка 20 беспилотников. Глава области Владимир Михед подтвердил, что никто из местных жителей не пострадал. Он поблагодарил военных за эффективную работу средств поражения. Также губернатор обратился к местным жителям и призвал их сохранять спокойствие.