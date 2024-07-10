Три взрыва прогремели ночью в населенном пункте Ровно на Украине

В населенном пункте Ровно ночью прогремели три взрыва. Один из них раздался в районе аэропорта «Ровно», где производят беспилотники. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В городе Ровно прозвучало три взрыва <…> взрывы были с западной стороны города, где в районе Обарова есть ранее уже атакованная военная часть», — сказал он.

По его словам, после второго взрыва примерно в 02:40 по местному времени начались перебои со светом. Третий прилет зафиксировали около 04:00 в стороне аэропорта «Ровно», в направлении части связи.

По данным подполья, на территории воздушной гавани находится центр обслуживания легкомоторных самолетов. Сейчас на его месте собирают беспилотники, в ангарах и боксах хранится военная техника. На территории расположен гостиничный комплекс «София», именно там часто размещаются иностранные наемники.

О взрывах на западе Украины сообщало местное издание «Зеркало недели». Они прогремели в Ровно и в Хмельницкой области.