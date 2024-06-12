На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Фото: РИА «Новости»

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об свидетельствуют данные Министерства цифровой трансформации страны.

Согласно информации онлайн-карты ведомства, сигналы воздушной тревоги включили в 03:29 по московскому времени во всех регионах.

Ранее стало известно, что военнослужащие группировки российских войск «Центр» продолжили наступать на Покровском направлении и уничтожили пехоту и оборонительные укрепления Вооруженных сил Украины в Соколе и за Уманским.

Кроме того, Министерство обороны России подтвердило освобождение сел сел Артемовка в Луганской Народной Республике и Тимковка в Харьковской области силами группировки войск «Запад».

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