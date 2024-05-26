Взрыв прогремел в Киевской области

В Киевской области рано утром 26 мая прогремел взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил местный телеканал «Общественное».

Авторы проинформировали о звуке взрыва в 04:35, но никаких дополнительных подробностей не привели.

Примерно за час до этого стало известно об объявлении воздушной тревоги на всей территории Украины. Об этом свидетельствовали данные официального ресурса по оповещению населения.

Взрывы прозвучали также в Житомирской области на северо-западе страны. Об этом сообщало местное издание «Фокус». Также появлялись данные о взрывах в Хмельницкой области.