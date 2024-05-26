Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины
Взрывы прогремели в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Общественное».
«На всей территории Украины объявлена воздушная тревога», — уточнил канал.
Другие украинские каналы сообщили со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, что на севере Киевской области заметили крылатые ракеты, направляющиеся на запад.
Аналогичный курс у ракет на севере Житомирской области, а также в Хмельницкой. В последнем случае предположили, что курс на Староконстантинов. Ракеты летят и в сторону Ивано-Франковской области.
Первые ракеты появились в воздушном пространстве Львовской области. Как отметило издание «Инсайдер UA», «польская бесполезная авиация уже дежурит в районе у границы Украины».
Ранее в подконтрольном Украине Чернигове прогремел мощный взрыв, а сигнал воздушной тревоги проработал в городе около 13 минут.