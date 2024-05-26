Взрывы раздались в Житомирской области Украины

Взрывы прогремели в Житомирской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский телеканал ТСН.

«В Житомирской области прогремели взрывы», — говорится в сообщении.

Телеканал сослался на украинские мониторинговые каналы.

По предварительной информации, это была работа систем противовоздушной обороны.

До этого Воздушные силы ВСУ сообщили, что крылатые ракеты на севере региона изменили направление на запад. Сейчас они держат курс на Житомир.

Позже телеканал сообщил о взлете МиГ-31K и пусках ракет «Кинжалов» в направлении Староконстантинова.

Ранее взрывы прозвучали в Хмельницкой области. На всей территории страны объявили воздушную тревогу.