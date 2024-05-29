После удара в Ровенской области сдетонировал арсенал

РИА «Новости»: после удара в Ровенской области сдетонировал арсенал

Evgen Kotenko/Keystone Press Agency
Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зафиксирован прилет по арсеналу военной части в городе Сарны Ровенской области. Об этом рассказал РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

«Местные жители зафиксировали два серьезных взрыва в ночью», — указал он.

По его словам, оба взрыва прогремели с западной части Сарны. Там расположен 430-й арсенал военной части А-0153. Второй взрыв спровоцировал мощную детонацию и сильным выбросом пламени.

Лебедев уточнил, что Сарны — серьезный логистический хаб. Местные подпольщики неоднократно говорили о том, что в городе замечали иностранцев. На территорию 430-го арсенала заходит железнодорожная ветка. Туда привозили оружие и боекомплекты.

Минобороны сообщило о ликвидации опорных пунктов украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. По данным ведомства, российские военные ударили по замаскированным наблюдательным пунктам и расчетам БПЛА противника.

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