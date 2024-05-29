ВСУ снова атаковали Белгородскую область — губернатор

Гладков: ВСУ атаковали Грайворонский городской округ Белгородской области

Фото: РИА «Новости»

Украинские войска повторно атаковали Белгородскую область, под удар попали несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате случившегося никто не пострадал.

«Село Новостроевка-Вторая подверглось атаке с помощью двух дронов-камикадзе. В результате взрывов произошло возгорание фельдшерско-акушерского пункта, который в настоящее время не эксплуатируется», — написал губернатор.

Также в поселке Доброполье в частном жилом домовладении из-за прилета повредилась газовая труба. Сотрудники аварийной службы начнут ликвидировать последствия после согласования с Минобороны РФ.

До этого ВСУ обстреляли город Шебекино. Гладков сообщил о госпитализации жительницы населенного пункта. Она обратилась к врачам с контузией.

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