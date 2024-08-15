Взрыв прогремел в Черкасской области

Фото: РИА «Новости»

Взрыв прогремел в Черкасской области на фоне воздушной тревогиэ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Черкасской области был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе звучит воздушная тревога.

До этого в Киеве запустили воздушную тревогу и объявили угрозу атаки баллистическими ракетами на половине территории Украины, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Ранее в Сумах спустя полчаса после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв. Военно-Воздушные силы страны засекли скоростную цель в направлении Сумской области, предупредив украинцев об активизации тактической авиации.

До этого подпольщик Сергей Лебедев сообщил об ударе по арсеналу иностранных противокорабельных ракет в Одессе, отметив, что система противовоздушной обороны не успела среагировать и сдетонировала вместе с содержимым склада.

Ослепнуть за сутки. Как носить контактные линзы и не лишиться зрения

«Им без разницы, гражданские или нет». Пенсионер помог вывести из курского села более 60 человек

Цены в заморозку. Как инициатива ФАС поддержит офлайн-рынок

«Чудом осталась жива». Выжившей в Судже врачу заново придется учиться ходить

Меньше заседаний — больше выхлопа. Что Дюмин будет делать в Курской области

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте