Взрыв прогремел в Черкасской области на фоне воздушной тревогиэ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Черкасской области был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе звучит воздушная тревога.

До этого в Киеве запустили воздушную тревогу и объявили угрозу атаки баллистическими ракетами на половине территории Украины, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Ранее в Сумах спустя полчаса после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв. Военно-Воздушные силы страны засекли скоростную цель в направлении Сумской области, предупредив украинцев об активизации тактической авиации.

До этого подпольщик Сергей Лебедев сообщил об ударе по арсеналу иностранных противокорабельных ракет в Одессе, отметив, что система противовоздушной обороны не успела среагировать и сдетонировала вместе с содержимым склада.