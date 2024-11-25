Накануне вечером российские военные нанесли удар по военной части в пригороде Чугуева в Харьковской области. Там инструкторы НАТО обучали украинских военных, рассказал РИА «Новости» координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«После взрыва в сторону охраняемой территории поехало много скорых. Конкретику пока выясняем», — отметил он.

Обучение стрельбе из орудий западного образца в военной части проводили инструкторы из стран НАТО. Однако пока нет информации о том, пострадали ли они в результате атаки.

До этого еще один взрыв произошел в населенном пункте Кочеток, также расположенном в пригороде Чугуева. Как пояснил Лебедев, в этом месте находится детский лагерь «Орленок», где в данный момент расположились украинские боевики.

Ранее в результате удара по железнодорожному узлу в городе Раздельная Одесской области российские военные уничтожили военный груз ВСУ, что привело к нарушению логистических цепочек из Румынии. Также ВС России нанесли сокрушительный удар по месту дислокации ВСУ под Сумами.