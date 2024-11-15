Российские военные вечером 14 ноября ударили по месту дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в селе Писаревка Сумской области, потери противника могут превышать 100 человек. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его данным, точное число ликвидированных пока установить не удалось, поскольку многих еще не нашли и не идентифицировали. Наемники, находившиеся в расположении, говорили на испанском и французском языках, добавил подпольщик.
В начале ноября в Харькове ракетным ударом поразили здание Национальной полиции Украины, где также располагался штаб местного ТЦК (так в стране называют военкоматы). Среди ликвидированных тогда оказался полковник полиции Андрей Матвиенко, по некоторым данным, имевший отношение к штурмовой бригаде украинского МВД.
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