ВСУ потеряли важный военный груз после прилета по ж/д узлу в Одесской области

Удар по железнодорожному узлу в городе Раздельная в Одесской области уничтожил военный груз и нарушил логистические цепочки из Румынии. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилет был во время сортировки составов с военными грузами. <…> Насколько поврежден железнодорожный узел, будем узнавать… Но это означает, что на трое суток прервана одна из самых больших логистических цепочек из Румынии. Не считая груза, который был уничтожен», — сообщил Лебедев.

Подпольщик отметил, что взрыв был такой мощности, что его ощутили в селах за 10 километров от Раздельной.

Мощные взрывы также прогремели в Одесской области 10 ноября. В регионе гудела сирена воздушной тревоги.