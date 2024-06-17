Взрыв прогремел в Одессе

Фото: РИА «Новости»

Сильный взрыв прозвучал в Одессе. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

«В городе слышен взрыв», — написал он.

До этого в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины звучал сигнал воздушной тревоги, писал RT.

Ранее местные СМИ сообщали о взрывах в Полтаве. Воздушную тревогу объявили в области в 22:58 по московскому времени.

В субботу, 15 июня, в Миргороде Полтавской области Украины, где располагался военный аэродром, прогремело несколько взрывов. Там размещалась 831-я бригада тактической авиации Вооруженных сил Украины с истребителями Су-27.

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