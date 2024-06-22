Житель Одессы подорвался на гранате в городском парке

Полиция Одессы обнаружила в одном из парков города тело 43-летнего мужчины. Он погиб из-за взрыва гранаты, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Погибшего нашли в парке на Крымском бульваре на севере города. При осмотре места происшествия полицейские изъяли обломки, которые, предположительно, остались от ручной гранаты.

На теле местного жителя зафиксировали травмы, характерные для взрывных. Точную причину смерти предстоит установить по итогам судмедэкспертизы.

В начале недели в Брянской области на мине подорвались два человека. Губернатор региона Александр Богомаз отмечал, что трое мужчин зашли в приграничную запретную зону на территории Климовского района. Двое из них погибли, еще один получил травмы.

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