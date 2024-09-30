«Взял на таран». Боец ВС РФ уничтожил дрон «Баба Яга» в Харьковской области
МО: оператор FPV-дрона уничтожил украинскую «Бабу Ягу» в воздухе под Харьковом
В Харьковской области российский оператор FPV-дрона уничтожил тяжелый беспилотник коптерного типа «Баба Яга» ВСУ в воздухе. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны России.
«Оператор FPV-дрона группировки войск „Север“ уничтожил тяжелый БПЛА коптерного типа „Баба Яга“ ВСУ в воздухе», — уточнило оборонное ведомство.
На кадрах видно, как российский беспилотник медленно приближался к парящему украинскому дрону на линии боестолкновения. После столкнулся с ним, на этом моменте картинка обрывается.
Минобороны ранее сообщило, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 125 дронов ВСУ самолетного типа над акваторией Азовского моря и семью регионами России.
Наибольшее количество беспилотников сбили над территорией Волгоградской области — 67 аппаратов. По 17 дронов над Белгородской и Воронежской областями, 18 — над Ростовской, по одному над Курской и Брянской областями и Краснодарским краем.