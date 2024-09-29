Силы ПВО за ночь уничтожили 125 дронов ВСУ

В течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 125 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщила пресс-службы Минобороны РФ.

Из них три беспилотника перехватили и уничтожили над акваторией Азовского моря, по одному над Курской и Брянской областями и Краснодарским краем, 18 — над территорией Ростовской области, 17 — над территорией Воронежской области, 17 — над территорией Белгородской и 67 — над территорией Волгоградской области.

Ранее стало известно, что обломки уничтоженного ПВО дрона попали в жилой дом на Московском проспекте в Воронеже, произошло возгорание. Власти города пообещали в короткие сроки отремонтировать поврежденное место.

До этого атаке украинского БПЛА подверглись гражданские объекты на Кубани.