Похищавших мирных жителей солдат ВСУ взяли в плен под Курском

Российские военные пленили в Курской области украинских разведчиков из 61-й бригады ВСУ, которые принимали участие в похищениях мирных жителей региона. Об этом ТАСС сообщил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

По его словам, преступления националистов оказались запечатлены на их экшен-камеры. Минобороны эти данные пока никак не комментировало.

«Особенно в первые дни нам попадались пленные из разведки 61-й бригады, которые в Судже похищали гражданских. Мы видели на экшен-камерах, как они их пытаются вывозить, как скот», — отметил Аид.

Ранее военнослужащий также сообщил, что Курская область стала самым сложным местом для боев с ВСУ. По его словам, в регионе работают сразу 14 бригад противника.

Минобороны заявляло, что российские десантники уничтожили группу украинских боевиков в Курской области и заняли опорный пункт противника.