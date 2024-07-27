Вывесили бумажных журавликов. Акцию памяти детей Донбасса провели в Херсонской области

Волонтеры вывесили в городском парке Шевченко десятки белых журавлей из бумаги. Во время мероприятия выступил министр культуры Херсонской области Артем Лагойский. Он почтил память погибших детей и отметил, что о преступлениях украинских боевиков в Донбассе нельзя забывать.

Ранее акции памяти юных жертв бомбежек ВСУ в Донбассе прошли в Подмосковье. Жители возложили цветы и игрушки к памятникам. Участники акций в Серпухове зажгли сотни свечей, построенных в форме журавликов, а в Наро-Фоминске горожане зачитали на митинге биографические факты о погибших.