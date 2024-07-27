Жители Наро-Фоминска, Люберцев, Балашихи и Серпухова почтили память детей, которые погибли в Донбассе из-за обстрелов ВСУ. Днем 27 июля 2014 года украинские боевики нанесли массированный удар по центру Горловки.

В Серпухове жители возложили к мемориалу на площади Славы цветы и детские игрушки. Вечером они зажгли здесь сотни свечей, выстроенных в виде фигуры журавля — символа мира и надежды, сообщил глава округа Сергей Никитенко в своем Telegram-канале.

Акцию-реквием организовали Комитет семей воинов Отечества, Единый центр поддержки участников СВО и молодежные военно-патриотические организации.

В Люберцах у памятника «Дети войны» прошел митинг, посвященный невинно погибшим детям Донбасса, отметил глава городского округа Владимир Волков.

«Спасибо бойцам, которые в эти дни в зоне СВО продолжают освобождать нашу землю от врага ради жизни каждого ребенка», — написал он в своем Telegram-канале.

В Наро-Фоминске жители собрались в детском парке у памятника «Дети Донбасса — дети России». Они почтили память погибших детей и подростков — зачитали биографические факты о них.

В Балашихе акция памяти состоялась на площади Славы. Глава округа Сергей Юров опубликовал фотографии и видеозаписи с мероприятия. Участники акции напомнили о погибших детях и возложили к памятнику цветы и игрушки.

Ранее обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов рассказал, что 10 лет назад в Горловке из-за обстрела ВСУ погибла молодая мать, которая до последнего пыталась спасти ребенка. Он добавил, что россияне всегда будут помнить погибших детей, которым в Донецке установили мемориальный комплекс «Аллея ангелов».