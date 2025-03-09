Вытащила с того света. Стало известно о подвиге медсестры в зоне СВО

Российское оборонное ведомство рассказало о подвиге медицинской сестры Елены Кругловой. Она за несколько часов спасла жизни 30 бойцам армии России, сообщило РИА «Новости» .

Раненых российских солдат в тот день эвакуировали с поля боя. Некоторые из них уже имели тяжелые травмы. В прибывший за военными автомобиль неожиданно ударил украинский беспилотник.

Пострадавших экстренно переправили в ближайший медицинский пункт. Здесь дежурила медсестра Круглова. Медик немедленно организовала реанимационную бригаду. Врачи боролись за жизни солдат около трех часов. В результате грамотных действий медсестры и хирургов жизни всех 30 военных удалось спасти.

Елена Круглова служит медсестрой медицинской роты, оказывая помощь солдатам как в зоне боевых действий, так и в тыловых медицинских пунктах.

Ранее в зону СВО отправилась медсестра из Серпухова.