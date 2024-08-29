Медсестра из Серпухова отправится на работу в зону СВО

Медицинская сестра из Серпухова Александра отправится на работу в зону специальной военной операции. Члены отделения «Союз женщин Подмосковья» встретились с фельдшером и вручили ей сувениры.

Встреча прошла в Едином центре поддержки участников специальной военной операции. Александра с детства мечтала стать военнослужащей, но пошла в медицину. Жительница Серпухова работала фельдшером на скорой. Имеет большой опыт оказания первой медицинской помощи. Она не сомневалась в том, что поедет в зону СВО. Ее решение поддержала семья.

В тылу остались 16-летняя дочь Диана и пятилетний сын Ваня. Диана подала документы в Московский областной медицинский колледж № 1. Временно исполняющая обязанности директора Татьяна Шепилова пришла на встречу и сказала, что для детей участников СВО открыты все двери. Диану уже ждут на учебу 1 сентября. Ваня пока еще не определился с профессией. Мама хочет, чтобы он стал военным летчиком.

На встрече также были члены местного отделения «Союза женщин Подмосковья». Они вручили Александре сувениры и поддержали ее.

«Участнице СВО — сил, веры в победу и крепкого здоровья!» — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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