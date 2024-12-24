«Выстраивается очередь». Рыбарь объяснил успех «Легиона Вагнера» в Истре

Люди выстраиваются в очередь к набирающим новобранцев воинским формированиям, где есть чувство локтя. Об этом ведущей 360.ru Елене Кононовой заявил создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук.

Он прокомментировал сообщения о том, что люди едут в Истру даже из удаленных регионов, чтобы подписать контракт и вступить в «Легион Вагнера».

«Это тот кейс, который работает всегда. То же самое можно сказать про бригаду „Эспаньола“. К ним люди приходят, у них выстраивается очередь, пока у остальных некомплект военнослужащих. А к ним очередь выстраивается, и они могут выбирать», — отметил блогер.

По его словам, именные подразделения получили особую репутацию и это привлекает добровольцев. По его словам, люди стремятся вступить в формирования, имеющие свой «бренд» и где есть чувство товарищества.

«Потому что все любят „чувство локтя“. <…> Люди будут идти только тогда, когда будут чувствовать „чувство локтя“, что на СВО уходят дворами. Не в том смысле, что околицами, а что целый двор», — подчеркнул Звинчук.

Ранее командир первого штурмового отряда и Герой России Александр Кузнецов с позывным Ратибор перечислил главные пункты кодекса ЧВК «Вагнер». Он также рассказал, что почти каждый военнослужащий компании мог стрелять из любого вида вооружения и ездить на любой военной технике.