«Не врать и не лукавить». Командиры ЧВК «Вагнер» раскрыли главные пункты своего кодекса

Частная военная компания «Вагнер» выросла из небольшой организации, которая называлась «Славянский корпус». В мае 2014 года 11 командиров подписали договор с предпринимателем Евгением Пригожиным. Документ стал основой будущего кодекса, по которому бойцы живут до сих пор. Об этом в интервью ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву рассказали основатели ЧВК.

Командир первого штурмового отряда и Герой России Александр Кузнецов с позывным Ратибор подчеркнул, что со временем кодекс разрастался, там появлялись новые пункты, но первые оставались основными и главным.

«Не врать и не лукавить, всегда говорить как есть, решать вопросы коллективно. Сухой закон. Обучать людей, подбирать коллектив», — перечислил он.

Ратибор добавил, что руководитель компании взял на себя обязательства обеспечивать бойцов вооружением, финансированием, а также гарантии помощи раненым и семьям погибших. До конца существования «Вагнера» руководство сильно помогало ребятам, которые вернулись «трехсотыми».

«У нас были ампутанты, потерявшие конечности во время боев, и им выплачивалась пенсия. За этим очень строго следил руководитель. Но в последние года полтора это уже не происходит», — отметил командир.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что частной военной компании «Вагнер» больше нет, кодекс живет, и исполняется бойцами, которые когда-то состояли в организации, ставшей для них настоящей школой по раскрытию и реализации своих способностей.

«У нас практически каждый боец был универсален. Он мог стрелять из любого вида вооружения, мог ездить на любой военной технике», — перечислил Ратибор.

По его словам, каждый из бойцов мог заменить своего товарища. В этом и заключалась уникальность ЧВК, которая объединила настоящих профессионалов.

Интервью с командирами и основателями частной военной компании «Вагнер» записали в Истре, где бойцы подписали контракты с Минобороны. Бойцы подчеркнули, что, несмотря на то, что теперь на государственной службе, в душе они все равно остались теми самыми бойцами «Вагнера».