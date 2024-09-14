В ростовском парке культуры и отдыха «Левобережный» открылась выставка трофейной техники ВСУ, захваченной в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило городское издание «Лента новостей Ростова-на-Дону» .

Ранее ее анонсировала пресс-служба правительства региона.

На выставке представили образцы украинских и зарубежных машин. Среди экспонатов есть танк Т-64БВ «Булат» и бронеавтомобиль «Козак», а также американские бронетранспортеры M113, автомобиль Humvee и многие другие единицы техники и оружия.

За первый час выставку посетили более 1500 человек. Продлится она до 22 сентября.

Накануне российские специалисты назвали низкую проходимость и слабую броню двумя главными недостатками американской боевой машины пехоты Bradley.

А в конце августа российские военные смогли захватить под Часовым Яром брошенную шведскую БМП CV90.