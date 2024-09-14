Сегодня 14:18 Выставку трофейной техники ВСУ открыли в Ростове-на-Дону
В ростовском парке культуры и отдыха «Левобережный» открылась выставка трофейной техники ВСУ, захваченной в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило городское издание
«Лента новостей Ростова-на-Дону».
Ранее ее анонсировала
пресс-служба правительства региона.
На выставке представили образцы украинских и зарубежных машин. Среди экспонатов есть танк Т-64БВ «Булат» и бронеавтомобиль «Козак», а также американские бронетранспортеры M113, автомобиль Humvee и многие другие единицы техники и оружия.
За первый час выставку посетили более 1500 человек. Продлится она до 22 сентября.
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