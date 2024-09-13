Телеканал «Звезда»: российские техники рассказали, что главной слабостью у Bradley считается низкая проходимость

Главная слабость американской БМП М2 Bradley — низкая проходимость. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказали российские специалисты, начавшие ремонт трофейной техники.

Американцы создавали эту машину еще в период холодной войны в качестве ответа на советские боевые машины пехоты.

«Эта машина тяжелая, вес составляет 33 тонны, а наша весит 15. Броня тоже слабая, потому что сплав алюминия и металла», — сообщил командир отделения ремонтной роты.

Когда Bradley будет полностью отремонтирована, ее передадут специалистам для детального изучения.