Военные продемонстрировали трофейную шведскую БМП CV90 из-под Часова Яра

РИА «Новости»: ВС России вывезли подбитую под Часовым Яром бронемашину CV-90

Военнослужащие ВС России эвакуировали из-под Богдановки, расположенной неподалеку от Часова Яра, подбитую шведскую БМП CV90. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ее смогли вывезти с поля боя, когда в небе было мало украинских дронов. Военнослужащий эвакуационной группы с позывным Чапа признался, что из-за дронов ВСУ с первого раза эвакуировать машину не получилось. Он добавил, что российские военные внимательно рассчитали время транспортировки и быстро увезли трофейную технику.

Внутри БМП бойцы нашли боеприпасы натовского образца, а также блокнот боевика ВСУ с инструкциями по использованию машины и список выполненных задач.

Ранее бронегруппа ВДВ уничтожила пехоту ВСУ в опорном пункте около Часова Яра. По данным Минобороны, военные использовали осколочно-фугасные боеприпасы и короткие очереди, а также корректировали огонь с помощью беспилотников. Десантники атаковали украинских боевиков на расстоянии до 1500 метров.

Ефимов: Солнцево обеспечат деловой, социальной и спортивной инфраструктурой

Владимир Ефимов / пресс-служба Комплекса градостроительной политики

«Часть большого шпионажа». Депутат Хамзаев — об аресте Дурова

lukomore. org/Global Look Press

Не один и не два, а даже несколько планов. Что будет с Telegram после ареста Дурова

lukomore. org/Global Look Press

«Наступление на свободу слова». Что известно об аресте Павла Дурова

Принц Гарри и Меган Маркл в Колумбии. Герцогиня потратила на наряды около 11 млн рублей

Darwin Torres/Colombian Vicepres

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте