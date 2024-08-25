Военные продемонстрировали трофейную шведскую БМП CV90 из-под Часова Яра

Военнослужащие ВС России эвакуировали из-под Богдановки, расположенной неподалеку от Часова Яра, подбитую шведскую БМП CV90. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Ее смогли вывезти с поля боя, когда в небе было мало украинских дронов. Военнослужащий эвакуационной группы с позывным Чапа признался, что из-за дронов ВСУ с первого раза эвакуировать машину не получилось. Он добавил, что российские военные внимательно рассчитали время транспортировки и быстро увезли трофейную технику.

Внутри БМП бойцы нашли боеприпасы натовского образца, а также блокнот боевика ВСУ с инструкциями по использованию машины и список выполненных задач.

Ранее бронегруппа ВДВ уничтожила пехоту ВСУ в опорном пункте около Часова Яра. По данным Минобороны, военные использовали осколочно-фугасные боеприпасы и короткие очереди, а также корректировали огонь с помощью беспилотников. Десантники атаковали украинских боевиков на расстоянии до 1500 метров.