Выставка военного обмундирования в честь Дня кинолога прошла в Люберцах

В городском округе Люберцы прошел День кинолога, организованный участником специальной военной операции Александром Могилевым. Мероприятие состоялось в парке «Малаховское озеро» в рамках праздника «Папа, мама, я и четверолапые друзья».
Люберецкое отделение ветеранов специальной военной операции подчеркнуло активное участие своих представителей в жизни района.
В частности, ветеран Александр Могилев не только выступил организатором, но и принял непосредственное участие в событии, посвященном службе кинологов и их верным четвероногим помощникам в рядах Вооруженных Сил России.
Кроме того, Могилев подготовил выставку военного обмундирования и экипировки Министерства обороны РФ. Гости праздника получили уникальную возможность ознакомиться с образцами снаряжения и даже примерить их.
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