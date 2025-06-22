Выставка военного обмундирования в честь Дня кинолога прошла в Люберцах

В городском округе Люберцы прошел День кинолога, организованный участником специальной военной операции Александром Могилевым. Мероприятие состоялось в парке «Малаховское озеро» в рамках праздника «Папа, мама, я и четверолапые друзья».

Люберецкое отделение ветеранов специальной военной операции подчеркнуло активное участие своих представителей в жизни района.

В частности, ветеран Александр Могилев не только выступил организатором, но и принял непосредственное участие в событии, посвященном службе кинологов и их верным четвероногим помощникам в рядах Вооруженных Сил России.

Кроме того, Могилев подготовил выставку военного обмундирования и экипировки Министерства обороны РФ. Гости праздника получили уникальную возможность ознакомиться с образцами снаряжения и даже примерить их.