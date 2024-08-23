Высоковольтная линия энергоснабжения отключилась на ЗАЭС

Линия энергоснабжения «Ферросплавная-1» автоматически отключилась на ЗАЭС

Фото: РИА «Новости»

На Запорожской атомной электростанции отключилась высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная — 1». Об этом сообщили в Telegram-канале ЗАЭС.

«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 киловольт „Днепровская“», — уточнили в пресс-службе.

Нарушений условий безопасности не зафиксировали, сообщил RT. Персонал готов к реагированию.

Сейчас все блоки ЗАЭС находятся в состоянии «холодный останов». Оборудование обслуживают по регламенту и при строгом контроле норм радиационной безопасности.

Запорожская атомная электростанция регулярно становится целью для ВСУ. Ранее глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС после субботней атаки беспилотника.

Боевики запустили дроны по атомной станции 11 августа. В результате удара загорелись охладительные системы энергообъекта.

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