МАГАТЭ объявило об ухудшении ситуации с безопасностью на ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС после субботней атаки беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

«В очередной раз мы видим эскалацию угроз ядерной безопасности, с которыми сталкивается Запорожская АЭС. Я по-прежнему крайне обеспокоен», — заявил он.

Гросси призвал все стороны к максимальной сдержанности. По его словам, группа миссии МАГАТЭ посетила район, где сдетонировало сброшенное украинскими военными дроном взрывчатое вещество. Жертв и повреждений оборудования станции не было, но была повреждена дорога между двумя главными воротами ЗАЭС.

Глава агентства добавил, что члены миссии в это время слышали частые взрывы, повторяющуюся стрельбу из крупнокалиберных пулеметов, винтовок и артиллерии на различных расстояниях от станции. Никакого ослабления военной активности в окрестностях ЗАЭС не было, несмотря на неоднократные призывы Гросси к сдержанности.