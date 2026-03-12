Вышел за водкой и попал на фронт: пленный украинец рассказал о своей мобилизации в ВСУ

Пленный украинец рассказал, как его в нетрезвом виде насильно мобилизовали в ВСУ

Пленный украинский военнослужащий Дмитрий Оболоник рассказал, как его насильно мобилизовали в нетрезвом состоянии, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Видеоролик опубликовала пресс-служба Минобороны.

«Вышел в ларек, там наливают водочки, шел 100 граммов выпить. <...> Приехали на машине ТЦК, погрузили, купили бутылку водки. Перевезли в Широковский военкомат. Пока мы ехали, я ее с горла шандарахнул», — рассказал Оболоник.

По словам мужчины, он страдает гепатитом С, хроническим гастритом, есть проблемы со спиной и четыре сотрясения мозга. Однако медкомиссия признала украинца полностью здоровым.

Подготовка в учебном центре, по его словам, была «нулевой», и он не понимает, зачем его забрали в армию. Отношение российских военных в плену он назвал более человеческим, чем у сослуживцев в ВСУ.

Родственники пленных украинских бойцов умоляют военных не возвращаться домой, потому что боятся за их безопасность.