«До дома не доедешь!» Родственники украинских пленных умоляют их не возвращаться из России

Родственники пленных ВСУ просят их не возвращаться на Украину из-за безопасности

Родственники попавших в плен украинских военных просят их не возвращаться домой. Об этом сообщил телеграм-канал Readovka .

Родные боевиков опасаются, что после возвращения бойцов вновь отправят на линию боевого соприкосновения.

«Я очень рада, что ты в плену, не хочу, чтобы шел на обмен, потому что до дома не доедешь! Будешь живее! Сиди лучше, сынок», — обратилась к пленному ВСУ одна из родственниц.

Ранее боевики ВСУ отказались выполнять приказ командира и стрелять по российским бойцам, после чего сдались в плен. Военнослужащий Евгений Берестенко отмечал, что в плену к нему и сослуживцам относятся по-человечески.

Ранее другой пленный боевик Александр Салюков заявлял, что командиры ВСУ заставляли обычных солдат платить им деньги за доставку еды на позиции и оставляли себе некоторую часть обещанных выплат.