Украинские военные устроили засады в районе Малой Локни в Курской области. Защитники населенного пункта сквозь огонь противника пробрались к расположению Вооруженных сил России, не потеряв ни одного бойца, рассказал РИА «Новости» командир батальона подполковник Александр Данилов.

Офицер, две недели командовавший обороной поселка, ночью поручил готовиться к отходу. Для этого военнослужащим предстояло сделать проходы в ограждении колонии и пробраться к российскому опорному пункту в километре от нее.

«В колонну по одному, так и шли 31 человек. Первую засаду, скорее всего, убили, потому что они перестали стрелять. Остальные вели огонь. На волю судьбы никто из нашего личного состава не пострадал», — сказал командир.

Военным удалось дойти до опорного пункта и присоединиться к другим военнослужащим. Данилов сообщил, что Вооруженные силы Украины дважды отправляли к их позициям своих солдат, но безуспешно. Под сильным минометным обстрелом командир отдал приказ отходить. Его солдаты шли по лесам и болотам, но выжили. Только четыре человека получили ранения.

Данилов попал в Военно-медицинскую академию имени Кирова в Санкт-Петербурге. Там его навестил президент России Владимир Путин.