«Вынес с поля боя на своих плечах». Боец «Ахмата» спас военного ВСУ из-под обстрелов
Кадыров: боец «Ахмата» пронес военнопленного ВСУ под обстрелами 12 километров
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что среди тяжелораненых военнопленных, недавно переданных Украине, четверо были захвачены бойцами «Ахмата». Одного из них военнослужащий по имени Юсуф вынес с поля боя под обстрелами.
«Один из освобожденных рассказал, что наш военнослужащий по имени Юсуф вынес его с поля боя на своих плечах, преодолев 12 километров под обстрелами, чтобы доставить в безопасное место. Он глубоко признателен Юсуфу за этот самоотверженный поступок», — написал он в своем Telegram-канале.
Перед тем как отправиться домой, украинские солдаты рассказали, что в Чечне им оказали всю необходимую медицинскую помощь, обеспечили питанием и создали достойные условия для жизни. Пленные были искренне благодарны за спасение их жизней и возможность вернуться к родным.
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «175 на 175». Объединенные Арабские Эмираты выступили в качестве посредника в процессе возвращения российских военных на родину.
В качестве жеста доброй воли российская сторона передала ВСУ 22 тяжелораненых бойца, нуждающихся в срочной медицинской помощи.