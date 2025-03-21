«Вынес с поля боя на своих плечах». Боец «Ахмата» спас военного ВСУ из-под обстрелов

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что среди тяжелораненых военнопленных, недавно переданных Украине, четверо были захвачены бойцами «Ахмата». Одного из них военнослужащий по имени Юсуф вынес с поля боя под обстрелами.

«Один из освобожденных рассказал, что наш военнослужащий по имени Юсуф вынес его с поля боя на своих плечах, преодолев 12 километров под обстрелами, чтобы доставить в безопасное место. Он глубоко признателен Юсуфу за этот самоотверженный поступок», — написал он в своем Telegram-канале.

Перед тем как отправиться домой, украинские солдаты рассказали, что в Чечне им оказали всю необходимую медицинскую помощь, обеспечили питанием и создали достойные условия для жизни. Пленные были искренне благодарны за спасение их жизней и возможность вернуться к родным.

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «175 на 175». Объединенные Арабские Эмираты выступили в качестве посредника в процессе возвращения российских военных на родину.

В качестве жеста доброй воли российская сторона передала ВСУ 22 тяжелораненых бойца, нуждающихся в срочной медицинской помощи.