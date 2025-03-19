Россия и Украина обменялись военнопленными

«Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ, а также в качестве жеста доброй воли 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи», — отметили в пресс-службе оборонном ведомстве.

В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там они получают необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также имеют возможность связаться со своими родственниками.

Всех освобожденных военных доставляют в медучреждения для лечения и реабилитации.

Это уже третий обмен с начала 2025 года.

Ранее Украина и США по итогам переговоров в Джидде договорились, что при согласии России вступит в силу 30-дневный режим прекращения огня. В ответ на это Дональд Трамп снял ранее введенные ограничения на поставки оружия и разведданных. Кроме того, в рамках дорожной карты должен быть полностью осуществлен обмен пленными и решены другие гуманитарные вопросы.