Зеленский подтвердил обмен пленными с Россией по формуле «175 на 175»

Украина и Россия провели обмен пленными по формуле «175 на 175». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Это один из самых больших обменов. Возвращаются наши солдаты, сержанты и офицеры», — отметил глава государства.

Он поблагодарил команду, которая занимается поиском украинских пленных и обменами. Также президент выразил признательность партнерам, в том числе Объединенным Арабским Эмиратам.

Информацию об обмене подтвердило Минобороны России. Помимо 175 военнослужащих российская сторона в качестве жеста доброй воли передала Украине 22 тяжелораненых боевиков ВСУ, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Оборонное ведомство добавило, что военные ВС России находятся в Белоруссии. Бойцам оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также они получили возможность выйти на связь с близкими. Это третий обмен между Россией и Украиной с начала года.