Посол Антонов: Ермак и Умеров ездили в США за подачками

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров во время визита в США могли получить обещания в поддержке действий страны. Такое предположение сделал посол России в США Анатолий Антонов, его слова привел Telegram-канал дипмиссии.

«Украинцы приезжали сюда за „подачками“. Выклянчивали ракеты, боеприпасы, деньги. Настраивали официоз на ужесточение политики в отношении нашей страны. Нашли здесь полную поддержку», — отметил дипломат.

По его словам, Украина может готовить список объектов, по которым предлагает наносить удары дальнобойными американскими ракетами. При этом, по его словам, США игнорируют факты убийств, уже совершенных украинскими боевиками.

Антонов подчеркнул, что никакие поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя, а все оружие, которое США поставят Украине, ждет только уничтожение.

Ранее журнал Economist сообщал, что визит в США станет для Владимира Зеленского последним шансом добиться от Байдена разрешения использовать против России дальнобойное американское оружие.