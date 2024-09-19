«Выхода не было». Боевик ВСУ признался в расстреле трех пленных россиян

Сдавшийся боевик ВСУ Александр Гусак по приказу расстрелял трех пленных бойцов ВС России. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости» .

Взводу Гусака поставили задачу атаковать поезд в Курской области. Украинцы окопались недалеко от села Коренево — на 363-м километре железной дороги. В бою три россиянина попали в плен.

Командиру приказал Гусаку взять оружие и расстрелять пленных.

«Я отказался их расстреливать, он сказал: „А бо ты, а бо я тебя“, у меня выхода не было», — сказал собеседник агентства.

После этого украинец ушел на свою позицию и через кусты открыл огонь по пленным.

Еще один сдавшийся боевик Сергей Маленков рассказал, как мужчин на Украине принуждают вступать в ряды армии. Украинцу пришла повестка домой, на работе ему пригрозили увольнением и привлечением к ответственности в случае отказа идти на службу.